Esta semana, a série que escolhi ver foi “Abbott Elementary” e do que fui lendo em reviews de várias publicações, tinha sido uma das surpresas de 2021. Foi criada por Quinta Brunson que, antes “disto”, fez umas coisas com a BuzzFeed e teve uns papéis mais secundários em séries como a “iZombie” e os “Miracle Workers”.

A melhor forma de a descrever é vê-la como um "The Office", se decorresse numa Escola Básica de Filadélfia (da qual Quinta é natural). A série utiliza o registo mockumentary já característico do que vimos em Scranton, com entrevistas às personagens, com desvios de olhar para a câmara, com filmagens propositadamente mais amadoras e com um humor muito característico. Neste caso, em vez de vendedores de papel, temos professores primários que enfrentam um conjunto de desafios mais complicados.

Gostas do que estás a ler? Então subscreve aqui a newsletter para receber a versão integral no teu email. Todas as terças e sextas-feiras vais receber não só sugestões do que ler, ver e ouvir mas também as melhores histórias da cultura pop. Segue o Acho Que Vais Gostar Disto no Instagram, no Twitter e no TikTok.

No seu dia-a-dia, têm de combater a falta de recursos que o seu estabelecimento de ensino recebe do Estado; em muitas situações têm de assumir o papel de principais educadores dos seus alunos (a maior parte das crianças vêm de contextos problemáticos) e enfrentar todas estas responsabilidades deixando a sua vida pessoal em casa (enquanto esquecem os fracos salários que auferem). No entanto, face a esta realidade, têm um sentido muito grande de dever para com as crianças e apoiam-se uns nos outros para lhes dar a melhor educação possível.

A personagem de Quinta Brunson é a jovem professora Janine Teagues que, ao contrário da maior parte dos seus colegas, não se resigna às condições que tem para trabalhar. Podia ter mais ajuda, mas além de um sistema público de ensino subfinanciado, também tem de lidar com a diretora da escola, que é algo incompetente - e que tem algumas semelhanças com Michael Scott, nomeadamente na forma inusitada como muitas vezes lida com o corpo docente e com os alunos.

"Abbott Elementary", nos seus melhores episódios, tem a boa vibe de "Ted Lasso", o humor caricato de um ambiente de trabalho de "The Office" e uma crítica social que lhe permite ter uma identidade própria e ser mais do que uma réplica das suas influências. Os 7 Emmys para o qual está nomeada são um reflexo da sua popularidade e da validação geral por parte da crítica. Não sei se vai ganhar, mas penso que tem os ingredientes certos para se tornar numa daquelas séries de sete a nove temporadas que daqui a 20 anos vai ser de visualização obrigatória.

A primeira temporada conta com 13 episódios e está disponível no Disney+.