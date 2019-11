As iluminações de Natal de Lisboa vão ser ligadas esta sexta-feira, 29 de novembro, pelas 18h00, na Praça do Comércio, na presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e da presidente da União de Associações do Comércio e Serviços (UACS), Maria de Lourdes Fonseca. E, se pretender, pode deslocar-se até uma das mais emblemáticas praças da cidade para viver também este momento mágico.

Mas não se fala apenas de luzes. Há também "a famosa árvore de Natal de 30 metros, equivalente à altura da Torre de Belém", que se vai acender no momento em que são ligadas mais de dois milhões e 350 mil lâmpadas LED — que permitem uma poupança energética na ordem dos 80%, diz a Câmara Municipal em comunicado.

Para ter uma ideia, estas lâmpadas têm um comprimento total de cordão de luz de aproximadamente 27 km, o equivalente a um pouco menos do que a viagem entre Lisboa-Cascais.

A iniciativa conta ainda com um desfile de Natal, cujo trajeto passará pela Praça do Comércio, decorada com a tradicional árvore de Natal, seguindo depois pela Rua Augusta, Praça D. Pedro IV (Rossio) , Rua do Carmo, Rua Garrett, e terminará na Praça Luís de Camões.

Onde pode ver luzes em Lisboa?

As avenidas

Av. Almirante Reis, Av. da República, Av. do Uruguai (desde a Pastelaria Evian até à Estrada de Benfica), Av. Fontes Pereira de Melo; Av. Grão Vasco; Av. Guerra Junqueiro; Av. Igreja (da Av. Roma até à Av. Rio de Janeiro); Av. João XXI; Av. Liberdade; Av. Roma (entre a Praça de Londres e a Av. Estados Unidos da América).

Os largos e praças

Fachada da Câmara Municipal de Lisboa; Largo do Chiado; Largo Camões; Largo do Intendente Pina Manique; Largo do Calvário; Marquês de Pombal; Praça do Comércio; Praça do Chile; Praça de Alvalade; Praça do Município; Praça dos Restauradores; Praça Duque Saldanha; Praça da Figueira; Praça de Londres; Praça do Príncipe Real (do jardim do Príncipe Real até ao Jardim da Igreja); Rossio; Terreiro do Paço - Árvore de Natal gigante.

As ruas

Rua do Carmo; Rua da Misericórdia; Rua do Ouro; Rua da Prata; Rua Augusta; Rua de Belém; Rua Castilho (desde a Rua Alexandre Herculano até Rua Joaquim António de Aguiar); Rua D. Duarte; Rua D. Pedro V (do jardim de S. Pedro de Alcântara até ao Jardim Príncipe Real); Rua da Palma; Rua dos Fanqueiros; Rua Ferreira Borges; Rua Garrett; Rua Morais Soares (desde a Praça do Chile até à Paiva Couceiro); Rua Nova do Almada; Rua Pascoal de Melo.