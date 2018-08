Os portugueses David Fonseca, os GNR e Scarecrow Paulo completam o cartaz do dia, com atuações previstas para as 21:10, 19:55 e 19:00, respetivamente.

A música prossegue às 22:35 com os Editors, a apresentar o novo álbum “Violence”, às 00:15 com Incubus a apresentar o oitavo álbum de originais e a recordar mais de 27 anos de carreira e, às 01:50, com Kitty Daisy & Lewis, um trio de compositores multi-instrumentalista que mistura rock'n'roll, soul e blues.

A banda é formada por três irmãos que tocam desde cedo e têm os pais ligados à música: a mãe, Ingrid Weiss, foi baterista das Raincoats, e o pai, Graeme Durham, foi engenheiro de som no Exchange Studio em Londres.

Já os Incubus, formados pelo vocalista Brandon Boyd e por Mike Einziger (guitarra) e Jose Pasillas (bateria), são uma banda norte-americana de rock que não se apresenta em território português há seis anos.

Alcançaram reconhecimento com o terceiro Álbum, “Make Yourself”, e têm entre os ‘singles’ de maior êxito “Drive”, “Dig”, “Wish You Were Here”, “Anna Molly” ou “I Miss You”.