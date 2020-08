O encontro encerra no dia 20 de setembro, no Cine Granadeiro, com o colóquio “Contra as ditaduras erguer a voz e cantar”, com a participação de membros do conselho consultivo do Observatório da Canção de Protesto, entre eles Adelino Gomes, Ana Matos Fernandes (Capicua), Nuno Santos (Prétu Chullage), João Carlos Callixto, José Fortes, Joaquim Vieira e Manuel Freire.

O colóquio, que tem como convidado Alberto Carrillo Linares, vai contar ainda com a presença de Salwa Castelo-Branco, Viriato Teles, Soraia Simões de Andrade e Rui Vieira Nery, seguindo-se a exibição do documentário “Les Printemps de L'Exil” e a atuação do coro da Casa da Achada – Centro Mário Dionísio.

O Observatório da Canção de Protesto tem como objetivos o estudo, a salvaguarda e a divulgação do património musical tangível e intangível da canção de protesto produzido durante os séculos XX e XXI, através da realização de iniciativas culturais diversas.

A entrada em todas as iniciativas é gratuita mediante reserva antecipada e sujeita a lotação da sala.