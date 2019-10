O telemóvel toca. A chamada provém de Londres, onde uma voz feminina depressa nos reencaminha para Espanha, onde Mark Lanegan iniciou recentemente a sua nova digressão europeia, em torno de “Somebody's Knocking”, o seu novo álbum. Absorto destas maravilhas da globalização, e muito provavelmente na sua hora de almoço – conseguimos descortinar o pousar de talheres em pratos e uma ou outra pausa para mastigar – encontramos o homem sobre o qual a Pitchfork disse, em 2004, ter uma voz “tão arranhada quanto uma barba de três dias, mas tão suave e maleável quanto uns sapatos de couro”. Cumprimenta-nos com um “olá” seco e ei-la, essa mesma voz, esse mesmo rock n' roll detido na goela de quem já viveu muita coisa digna de ser contada.

Tanto viveu que irá, de facto, contar a sua história. “Sing Backwards and Weep”, a sua autobiografia, tem lançamento marcado para abril do próximo ano. De fora, revela-nos, não ficou nada: “Se eu tivesse cortado tudo o que fosse desconfortável, ficava sem livro”, atira, rematando com uma gargalhada gostosa. É, Lanegan tem aquela voz rouca e durona de um ranger do Texas, mas que não se diga dele que não é capaz de mostrar um bom humor. Apesar de tudo. Sobreviveu às drogas, aos amigos perdidos para as drogas (entre eles, Kurt Cobain e Layne Staley), e à velocidade e à atenção de que foi alvo a Seattle dos anos 90, onde começou por criar nome com os Screaming Trees antes de se aventurar na música “apenas” como Mark Lanegan. Só não se fale em grunge: por diversas ocasiões o músico disse não ter qualquer apreço por esse rótulo. “Se nunca me associassem à música grunge é que eu ficava satisfeito”, contou à revista BLITZ em 2012.

Ouvimos “Somebody's Knocking” e, de facto, para além da voz pouco há aqui que mereça o adjetivo “grungy”. 'Disbelief Suspension', logo a abrir, pisa terrenos mais próximos de Iggy Pop e dos Stooges (e é por isso que é uma excelente malha), ao passo que o resto do disco navega pelas águas turbulentas e dançáveis do pós-punk segundo a bitola dos Joy Division e New Order, bandas que admirou na adolescência e continua a admirar. Em comunicado à imprensa, “Somebody's Knocking” é descrito como um álbum “pleno de alegria”, o que nos leva a questionar o músico: é este o disco em que se divertiu mais?

“Não é que não me tenha divertido. Mas isso vem de um comunicado à imprensa; não foi algo que eu próprio escrevi. Foi algo escrito por alguém, a interpretação que outra pessoa teve de toda a experiência. Não que eu discorde. Já tive de responder a este tipo de questões por diversas vezes, porque as pessoas têm tendência a fazer perguntas baseadas nos comunicados”. Ups... Pedimos-lhe imediatamente desculpa pelo sucedido. “É na boa, toda a gente o faz”, responde, soltando nova gargalhada. E continua o raciocínio.

“Não foi o disco em que me diverti mais, mas esteve longe de ser o disco em que diverti menos. Gostei muito de todo o processo de composição e gravação. Deu-me uma oportunidade para cumprir uma série de metas que tinha, há muito tempo. Quis fazer um disco que me fosse natural, que tivesse canções descaradamente orelhudas, que no meu mundo de fantasia pudessem ser consideradas singles”, acrescenta. Duas delas foram-no, de facto: 'Stitch It Up', vertiginosa e delirante viagem de rock eletrónico, com batida krautrock, e 'Night Flight to Kabul', que não destoaria na discografia de uns senhores chamados Depeche Mode – os quais Lanegan também aprecia imenso.

A oportunidade para conferir tudo isto em concerto, no que aos fãs portugueses diz respeito, dar-se-á esta quarta e quinta-feira, no Lisboa Ao Vivo e no Hard Club, respetivamente. Será o regresso de Mark Lanegan a um país que bem conhece, e onde esteve este mesmo ano, a acompanhar os Dead Combo. Da dupla lisboeta, que recentemente anunciou um ponto final na carreira, Lanegan não tem senão elogios. “Fiquei fascinado com a sua música e com o espetáculo que dão, são das bandas mais incríveis que já vi. Conheci o Pedro [Gonçalves, contrabaixista] quando dei um concerto acústico em Lisboa, e ele trouxe-me um livro de poesia do Fernando Pessoa, o qual eu já conhecia. Quando eu era adolescente, o Fernando Pessoa era dos meus poetas favoritos”, remata.