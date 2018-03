A Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) vai organizar, em abril, um concurso de vinhos comemorativo dos 130 anos do ensino agrário na cidade, destinado apenas a produtores diplomados por esta unidade do Instituto Politécnico de Santarém (IPS).

“Esta instituição formou ao longo dos anos muitos e bons técnicos que, hoje, no mercado de trabalho, produzem excelentes vinhos reconhecidos a nível nacional e internacional”, afirma uma nota da ESAS enviada à Lusa.

A inscrição para entrega de vinhos para o concurso decorre até ao final deste mês, sublinha.

Além de pretender “valorizar o nível técnico e comercial de antigos alunos” da ESAS, o concurso visa dar a conhecer aos atuais estudantes e ao público em geral os vinhos produzidos por enólogos que se formaram na escola, bem como “incentivar o espírito do programa ‘Wine in Moderation’ e contribuir para a expansão da cultura do vinho”.

“Com esta iniciativa pretendemos dignificar uma instituição que tem dado provas do contributo para o desenvolvimento agrícola nacional e o tributo que a Comunidade Académica lhe dedica é consequente com a formação ali adquirida”, afirma a nota.

O programa das comemorações dos 130 anos da ESAS, que será apresentado formalmente no próximo dia 28, inclui, entre variadas iniciativas, uma Feira de Empreendedorismo, com o objetivo de “reforçar a ligação” entre as empresas e a escola.

A I Feira de Empreendedorismo da ESAS, denominada “Agrária Empreende”, tem por tema “Agricultura, Alimentação e Ambiente” e decorrerá no Campus da Quinta do Galinheiro, na Escola Superior Agrária de Santarém, nos dias 04 e 05 de maio.

!--more-->As empresas e instituições presentes neste evento têm forçosamente de possuir, ou ter possuído, nos seus quadros ou na orgânica empresarial pelo menos um diplomado da Escola de Regentes Agrícolas ou da ESAS.

“Queremos realizar uma mostra de empreendedorismo que retrate com fidelidade a capacidade empreendedora dos diplomados da ESAS, que, com o seu caráter, o seu conhecimento, a sua vontade e capacidade de trabalho, acrescentam valor às diferentes fileiras de negócio deste setor”, afirma a nota.

A iniciativa visa ainda a criação de parcerias que “potenciem os negócios e reforcem a importância da escola na formação técnica e científica de base dos futuros diplomados, no desenvolvimento regional e nacional”, acrescenta.

As comemorações dos 130 anos da ESAS contam com uma comissão de honra que é presidida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que integra os ministros da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Agricultura, Capoulas Santos, os presidentes da Câmara Municipal de Santarém, Ricardo Gonçalves, e do IPS, Jorge Justino, e, por inerência, o diretor da ESAS, José Mira Potes.