Nascido em Maputo, em 1994, Mélio João Tinga foi o vencedor da 4.ª edição deste prémio literário da Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), pela “criatividade com que o autor aborda um assunto do quotidiano” e pela “qualidade e inovação estética da obra, numa narrativa coesa e coerente, na qual a forma se sobrepõe ao conteúdo”, justificou o júri na atribuição do galardão.

“Destaca-se nesta obra, a qualidade literária de uma escrita permeada por notáveis registos poéticos. ‘Marizza’ ajuda-nos a refletir sobre o lugar da literatura e da cultura nos tempos modernos”, acrescentou, citado num comunicado divulgado pela INMC.