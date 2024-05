Segundo a fundação, a nomeação de Martina Batic coincide com os 60 anos do Coro Gulbenkian, cuja celebração terá o ponto alto no próximo dia 25, quando dirigir o grupo vocal num concerto ‘a capella’ no Grande Auditório, em Lisboa.

“Considerada uma das principais ‘maestras’ da sua geração, Martina Batic é reconhecida pela sua versatilidade na direção de um vasto repertório, desde obras ‘a cappella’ a partituras corais-sinfónicas”, elogia a fundação.

Além de assumir funções na Gulbenkian, Martin Batic também é maestrina principal do Ensemble Vocal Nacional da Dinamarca, em Copenhaga.

Martina Batic foi maestrina principal do Coro da Rádio France entre 2018 e 2022, depois de ter assumido a direção artística do Coro Filarmónico Esloveno e do Coro da Ópera Nacional Eslovena, em Liubliana.

O Coro Gulbenkian, que integra uma “formação sinfónica de cerca de cem cantores”, foi fundado em 1964 e dirigido, entre 1969 e 2020, pelo maestro suíço Michel Corboz.

A fundação atribuiu-lhe o estatuto de maestro honorário do Coro Gulbenkian, por 50 anos de dedicação ao coro.

Michel Corboz morreu em setembro de 2021 aos 87 anos em Lausana, na Suíça.