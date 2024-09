"A Associação Internacional de Lions Clubes – Distrito Múltiplo 115, Fundação Lions de Portugal, e a Guerra e Paz Editores têm a honra de anunciar a abertura das candidaturas ao Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal de 2025, prémio que tem um valor monetário de dois mil e quinhentos euros, atribuído ao autor da obra premiada", é referido em comunicado enviado às redações.

Quem quiser candidatar-se deve fazê-lo por email, "numa forma muito simplificada, que facilita a participação dos autores". As candidaturas abrem no próximo dia 23 de setembro e encerram às 23h59 do dia 15 de novembro.

"As condições a que devem submeter-se as candidaturas estão expressas no Regulamento que pode encontrar nas páginas online do Lions de Portugal e no site da Guerra e Paz editores", é explicado.

A obra vencedora vai ser publicada pela Guerra e Paz editores, tal como aconteceu com "o romance Vidas por Fios, de José Martinho Gaspar, vencedor da edição de 2019, Os Dentes do Tejo, de Evelina Gaspar, romance vencedor do Prémio de 2020, o romance vencedor de 2021, A Desaparecida, de Ricardo Lemos, Periferia, de Catarina Costa, romance vencedor de 2022, O Lixo dos Outros, romance de João Albano Fernandes, vencedor de 2023 e Os Filhos de Nihil, de Pedro M. Fernandes, vencedor de 2024".

De recordar que "o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal foi criado em 2011 e destina-se a premiar e publicar uma novela ou um romance de autores portugueses, tanto de autores estreantes como de autores já com obra publicada, com a condição de que sejam inéditos".