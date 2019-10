A 2.ª edição do Estoril Classics promete vários momentos aliciantes. Desde logo, a possibilidade de reviver 15 modelos F1 recuando até 1986, através da F1 Classic, com o Lotus 91 pintado de John Player Special, a recordar Nigel Mansel e Ayrton Senna, e os McLaren, Tyrrell e Williams, que vão estar na grelha no Autódromo do Estoril; e recuar aos anos de 1920 a 1960, com a HGPCA (Historic Grand Prix Cars Association), a competição na qual aceleram 25 modelos Ferrari, Maserati, Alfa Romeo ou BRM.

O evento que se espalha pelo Autódromo do Estoril, Serra de Sintra e marginal de Cascais e Estoril, engloba cinco disciplinas de motas e automóveis clássicos, através de competições em circuito, rally e um concurso de Elegância. Destaque para a Fórmula 1 Classic, Rally Histórico, os 1000 km Sports Cars ou o Spirit of Speed Bikes.

O Jaguar E-Type, que pode ser visto na série Mad Men, o Maserati 250F, modelo avaliado em mais de dois milhões de euros e imortalizado no Grande Prémio da Argentina em 1954, que Juan Manuel Fangio venceu, e o Lola T70 são alguns dos icónicos modelos que aceleram em Cascais. Ao todo, serão mais de 150 automóveis e motos, avaliados em cerca de 40 milhões de euros.

E como não há máquinas sem pilotos, no desfile de estrelas fica o destaque para Mikko Hirvonen, ex-piloto de rali finlandês, Giacomo Agostini, antigo piloto de motociclismo e oito vezes campeão mundial em Moto GP, Ari Vatanen, que dispensa apresentações e que estará no Rally Histórico de Portugal, e Emanuele Pirro, atualmente a correr em protótipos e com passagens pela F1 e Le Mans.