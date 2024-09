A experiência permitiu concluir que os lagartos permanecem debaixo de água mais 32% do tempo sem o hidratante do que com ele.

“Quando eles são impedidos de formar bolhas regulares de reinalação, eles não conseguem mergulhar por tanto tempo”, diz a investigadora, salientando que os lagartos podem ficar submersos durante cerca de 20 minutos na natureza.

“Uma vez debaixo de água, eles são muito difíceis de detetar através da superfície do fluxo de água em movimento”, refere.