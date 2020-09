Quinta-feira, dia 10 de setembro

Em cartaz

“Ordem Moral” : Em 1918, Maria Adelaide Coelho da Cunha, herdeira e proprietária do Diário de Notícias, abandona o luxo social, cultural e familiar em que vive para fugir com um insignificante chauffeur, 26 anos mais novo. As consequências desta sua decisão serão dolorosas e devastadoras. Estreia nos cinemas.

“Away - A Viagem” : acompanha um menino que viaja por uma terra misteriosa, cruzando desertos estéreis e belas florestas, enquanto é perseguido por um espírito implacável. Ao longo do caminho cria vínculos com diferentes animais e reflete sobre o que o levou àquela ilha. Estreia nos cinemas.

“Em Fúria”: Uma mãe solteira (Caren Pistorius) começa a ser perseguida e atormentada por um estranho instável (Russell Crowe) após um confronto na estrada por causa de um sinal vermelho. Estreia nos cinemas.

“Regresso a Itália” : O artista londrino Robert (Liam Neeson) regressa Itália na companhia do filho, com quem tem uma relação distante e fria, para proceder à venda rápida da casa que herdaram da sua falecida esposa. As obras correm mal, pai e filho entram novamente em conflito. Estreia nos cinemas.

“Roubaix, misericórdia” : Roubaix, uma noite de Natal. O comissário Daoud percorre a cidade que o viu crescer. Carros incendiados, altercações… Na esquadra, um novo elemento, Louis Coterelle, acaba de chegar. Daoud e Louis vão investigar a morte de uma idosa. Duas jovens mulheres, Claude e Marie, são interrogadas. Pobres, alcoólicas, amantes. Estreia nos cinemas.

“O 3º Andar: Terror na Rua Malasaña”: A família Olmedo abandona a sua aldeia, esperando que a vida na cidade lhes traga mais prosperidade. Compram um apartamento na Rua Manuela Malasaña, em Madrid, mas os Olmedo desconhecem que está outra presença no apartamento, que vai pôr em risco as suas vidas. Estreia nos cinemas.

“My Hero Academia: Ascensão dos Heróis” : Uma turma visita a Ilha Nabu, onde finalmente conseguem fazer algum trabalho como heróis. O local é tão tranquilo que parece um período de férias... até que são atacados por um vilão e veem-se obrigados a defender a ilha. Estreia nos cinemas.

“The Babysitter: Rainha da Morte” : Dois anos após derrotar um culto satânico liderado pela sua babysitter Bee, Cole continua assombrado pelos terríveis acontecimentos daquela noite. Mas quando velhos inimigos regressam, Cole terá, mais uma vez, de suplantar as forças do mal e sobreviver àquela noite. Estreia na Netflix.

José Cid & Quinteto dão concerto solidário

Pela 10ª vez consecutiva, a música e a solidariedade voltam a unir-se para apoiar a Associação de Lares Familiares para Crianças e Jovens Novo Futuro, que tem por objetivo o acolhimento em pequenos lares familiares de crianças e jovens em risco social, dos 4 aos 21 anos. O concerto deste ano será protagonizado por José Cid - nome incontornável da música portuguesa.

Quando: Dia 10 de setembro, às 21h30

Onde: Altice Arena

Quanto: Bilhetes entre os 18€ e os 45€

Salvador Martinha nas Noites F

O festival Noites F não tem parado desde 13 de agosto. Esta quinta-feira poderá assistir a um espetáculo de humor de Salvador Martinha, no centro histórico de Faro.

Quando: Dia 10 de setembro, a partir das 22h00

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 20€

Festa do Livro da Amadora

Este ano, entre os dias 10 e 12 de setembro, realiza-se a 5.ª edição da Festa do Livro que contará com a realização de um conjunto de sessões com escritores, com transmissão nas redes sociais da Câmara Municipal da Amadora. Serão realizadas 8 sessões com autores de renome, como Alice Vieira, José Eduardo Agualusa, Yara Monteiro, Maria João Lopo Carvalho, Germano Almeida, Mia Couto, José Ruy, o fotógrafo Alfredo Cunha e artistas do projeto Conversas na Rua, com uma sessão dedicada ao tema da Arte Urbana. Consulte o programa completo aqui.

Jardim de Orfeu - Variações

Durante os meses de agosto e setembro, às quintas-feiras, o Jardim das Oliveiras tem sido palco do ciclo de poesia e música Jardim de Orfeu, organizado pelo ator André Gago e que conta a presença de vários convidados. Esta quinta será a última sessão, dedicada a Variações, com Carlos Barretto no contrabaixo. A entrada é gratuita, mas terá de levantar o seu bilhete 20 minutos antes do início, junto ao Jardim da Pedra.

Quando: Dia 10 de setembro, a partir das 19h00

Onde: Jardim das Oliveiras, CCB

Quintas de Melgaço estreia programa de vindimas

Com o arranque da época das vindimas, a Quintas de Melgaço criou duas novas experiências de enoturismo que convidam os visitantes a participarem na tradicional vindima do Alto Minho. No final, há vinhos e iguarias locais para provar à mesa ou num descontraído piquenique entre as vinhas. As visitas requerem inscrição prévia através do +351 251 410 020 ou enoturismo@quintasdemelgaco.pt.

Quando: Até ao final do mês

Quanto: Packs de experiência entre os 25€ e 35€ por pessoa

A arte urbana dá nova vida às ruas da Amadora

O projeto Conversas na Rua celebra a sua 6.ª edição, com a participação de 10 artistas portugueses, em vários locais da cidade. O tema da edição deste ano é a “Amadora Ilustrada”. Todos os artistas foram desafiados a inspirar-se na arquitetura, no património cultural, na multiculturalidade, na identidade social e na história local da cidade.

Quando: Até 26 de setembro

Sexta-feira, dia 11 de setembro

Em cartaz

“Pai Procura-se” : Quando a mãe recusa dar-lhe autorização para entrar numa competição de BMX, Blanca, uma menina de 12 anos e cheia de vida, decide recrutar um ator para interpretar o papel de pai dela.

VI Portingaloise - Festival Internacional de Danças e Músicas Antigas

Neste festival celebra-se a tradição musical e do mundo da dança. Tem três componentes: criação original do Ensemble Portingaloise, investigação/encontro académico e formação em dança histórica.

Quando: Até dia 13 de setembro

Quanto: Bilhetes entre os 3€ e os 7,50€

Arranca o Lisboa ao Palco

A Quinta da Alfarrobeira vai acolher 10 noites de música portuguesa, juntando em 20 espectáculos nomes consagrados e em ascensão. Cada noites poderá assistir a dois concertos, e para abrir pode ver David Fonseca e Joana Espadinha. O recinto terá uma lotação reservada a cerca de 600 lugares, sentados, cumprindo todas as normas de distanciamento social, higiene e segurança enunciadas pela Direcção Geral de Saúde.

Onde: Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica

Quando: Até 4 de outubro

Quanto: Bilhetes a 15€

Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco nas Noites F

As noites de música em Faro prosseguem com um concerto de Tiago Nacarato & Bárbara Tinoco nesta sexta-feira.

Quando: Dia 10 de setembro, a partir das 22h00

Quanto: Bilhetes entre os 15€ e os 20€

Sons no Castelo

Poderá ouvir música ao vivo no Castelo de São Jorge nesta sexta-feira. Neste evento gratuito, o saxofonista Elmano Coelho apresenta-se em trio com Paulo Sérgio Matos nos teclados e Carlos Miguel na bateria. O músico volta a aliar a sua música groovy e soul ao jazz dos anos 50/60. A entrada nos concertos é gratuita, ainda que seja necessário o levantamento de bilhete no próprio dia nas bilheteiras do Castelo, uma vez que a lotação do espaço é limitada (info@castelodesaojorge.pt ou 21 880 0620).

Triplo Concerto de Beethoven

O Triplo concerto de Beethoven tem uma particularidade: foi a única vez que o compositor pensou numa obra com mais do que um instrumento solista. Piano, violino e violoncelo formam o clássico trio de música de câmara, e aqui juntam forças para dialogar com a orquestra. Neste concerto inserido nas celebrações do 250.º aniversário de Beethoven, a Orquestra revisita ainda aquele que foi considerado o seu mais digno sucessor no panorama sinfónico – Johannes Brahms.

Quando: Dia 11 de setembro, às 21h00

Onde: Casa da Música, Porto

Quanto: Bilhetes entre os 5€ e os 7,5€

Concerto de Mayra Andrade

A artista volta aos palcos depois dos concertos adiados devido à pandemia com um espetáculo no Coliseu do Porto, às 21h30. Os bilhetes têm o valor de 20€.

créditos: Lusa

Sábado, dia 12 de setembro

Pilates ao ar livre

Durante as manhãs (10h) de sábado do mês de setembro venha até ao Jardim das Oliveiras do CCB praticar pilates ao ar livre, sob a orientação da professora Catarina Louro. O pilates é uma fusão de exercícios orientais e ocidentais na qual se assume o controlo do corpo, enfatizando o trabalho de todos os músculos de uma forma equilibrada, enquanto se mantém absoluta consciência do nosso corpo e da poderosa ligação mente-corpo.

Aprenda a fazer risotto de camarão

Fernando Monteiro, chef do Onyria Quinta da Marinha Hotel, irá desmistificar a confeção do risoto de camarão no Jardim da Pedra do CCB, às 11h30. O risoto é um prato típico italiano em que se fritam o arroz, as chalotas e as cebolas e se adiciona o caldo e o camarão, envolvendo em manteiga e queijo parmesão. Este prato é apreciado em todo o mundo e, com a técnica perfeita, fará com que surpreenda os seus familiares e amigos. A entrada é livre.