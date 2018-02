O artista francês WK Interact, sediado em Nova Iorque desde o início dos anos 1990, inaugura em março a sua primeira exposição a solo em Lisboa, na galeria Underdogs, dando assim início à programação de 2018 daquele espaço.

A exposição de WK Interact é inaugurada a 02 de março e ficará patente até dia 31 do mesmo mês. No âmbito da mostra, o artista, que nasceu em França em 1969, irá pintar um mural em Lisboa e lançar uma edição de tiragem limitada, disse à Lusa fonte da galeria. A mostra é de entrada livre.

WK Interact “tem concentrado o seu interesse no corpo humano em movimento, um fascínio que se reflete nas suas pinturas de figuras congeladas em pleno movimento”, lê-se no programa de exposições da Underdogs para 2018.

No final da década de 1990, as imagens criadas pelo artista “começaram a surgir em fachadas de edifícios na baixa de Manhattan, complementando o constante frenesim de corpos e o movimento incessante da vida urbana contemporânea na cidade agitada”.

O programa da galeria Underdogs para 2018 inclui exposições do duo espanhol Pichi & Avo (a ser inaugurada em abril), do francês de origem portuguesa André Saraiva, criador da figura Mr.A (maio), e dos portugueses Estúdio Pedrita (junho), AkaCorleone (setembro) e Teresa Esgaio (outubro).

A Underdogs é uma plataforma cultural, fundado pela francesa Pauline Foessel e pelo português Alexandre Farto (Vhils), que se divide entre arte pública, com pinturas nas paredes da cidade, exposições dentro de portas, no n.º 56 da rua Fernando Palha, um antigo armazém recuperado e transformado em galeria, e a produção de edições artísticas originais.

O Programa de Arte Pública para 2018 irá decorrer em Lisboa em paralelo com as exposições, “com um rol de artistas convidados a anunciar ao longo do ano”.

A plataforma tem também uma loja, na rua da Cintura do Porto de Lisboa, e começou em 2015 a organizar visitas guiadas de Arte Urbana em Lisboa.