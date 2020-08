Durante décadas, Almada dedicou-se a uma investigação sobre a disposição de mais de uma dezena de pinturas num só grande retábulo, que afirmava ter sido projetado para o Mosteiro da Batalha, resultando desses seus estudos uma vasta produção artística, parte dela também agora em processo de restauro.

Pela primeira vez, segundo o investigador, serão apresentadas duas obras de grande dimensão, completas, que aliam fotografia, desenho, e materiais têxteis, bem como alguns estudos preparatórios do artista.

Esta exposição é complementada por uma outra, dedicada ao mesmo tema, no próprio Mosteiro da Batalha, a inaugurar na mesma altura, sob o título “Almada Negreiros e o Mosteiro da Batalha – quinze pinturas primitivas num retábulo imaginado”.

Na parede para a qual Almada projetou a disposição do retábulo por ele imaginado, na Capela do Fundador do Mosteiro, serão colocadas reproduções à escala real das obras do MNAA e, na mesma capela, serão expostas várias maquetes e desenhos inéditos do modernista português.

“É significativo que seja possível apresentar estas exposições com obras inéditas sobre os painéis, 50 anos após a morte de Almada, e, ao mesmo tempo, os painéis que tanto o fascinaram voltam a ser restaurados, ao fim de mais de 100 anos”, comentou o investigador que é membro de um dos centros ligados ao projeto Modernismo.pt, ativo desde 2013.

Em conjunto com Pedro Freitas, matemático de formação, Simão Palmeirim, com formação em belas artes, dedicaram-se a estudar todo este trabalho de Almada, que contém uma grande componente de geometria e mistura vários suportes artísticos, nomeadamente desenho, pintura, fotografia, e materiais como madeira e fios de algodão.

Em conversas com os diretores do MNAA e do Mosteiro da Batalha surgiu a proposta de realizar as duas exposições em parceria, para dar a conhecer ao público um conjunto de obras que revelam o pensamento e vocabulário geométrico de um dos mais importantes modernistas portugueses.

“A teoria de Almada sobre os painéis é complexa, mas o que nos importa é mostrar o trabalho plástico que ele desenvolveu com base nas suas ideias”, salientou Simão Palmeirim à Lusa.

As obras que os investigadores estudaram são provenientes do espólio do artista que se encontra à guarda das netas, Rita e Catarina Almada Negreiros, que “de forma muito generosa as têm cedido para serem estudadas e restauradas no âmbito do projeto modernismo.pt”.

Simão Palmeirim e Pedro Freitas são investigadores de centros universitários que trabalham com o Projeto Modernismo.pt, respetivamente, do Centro de Investigação e de Estudos de Belas-Artes (CIEBA)/Instituto de Estudos de Literatura e Tradição (IELT) da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e do Centro Interuniversitário de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT) da Universidade de Lisboa.

Ambas as exposições vão ser acompanhadas pela edição de catálogo autónomo, com textos que resultam da recente investigação sobre o tema.