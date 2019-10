De acordo com informação disponível no ‘site’ oficial da iniciativa, que decorre de 4 a 8 de dezembro, Pedro Mafama e Throes + The Shine fazem parte dos 30 artistas e bandas selecionados pelo Conselho Consultivo da SIM para os ‘showcases’ diurnos, apresentações com 20 minutos de duração, abertas ao público geral e de entrada gratuita. Pedro Mafama atua a 06 de dezembro e Throes + The Shine no dia seguinte.

Fado Bicha, Paus e Blu Samu fazem parte da programação promovida na SIM pela MIL – Lisbon International Music Network, festival e convenção dedicada à nova música em língua portuguesa que decorre anualmente em Lisboa desde 2017.

“Com o intuito de aproximar ainda mais os profissionais que participarão de reuniões, speed meetings e outras atividades da convenção, o MIL, em parceria com o projeto de apoio à música portuguesa Portugal Muito Maior, promove ainda uma iniciativa no Jardim Suspenso no dia 05 de dezembro com Fado Bicha, PAUS e Blu Samu”, lê-se no ‘site’ da SIM.

Além disso, os cinco projetos portugueses “estarão juntos na Noite MIL no Jazz nos Fundos em data que ainda será anunciada”.

A SIM de São Paulo reúne concertos, debates e exposições em vários locais daquela cidade brasileira, com uma identidade semelhante ao festival South by Southwest, nos Estados Unidos, montra internacional de música para agentes e profissionais do setor.

Em março deste ano, a SIM São Paulo marcou presença no MIL, em Lisboa, com uma delegação de profissionais e artistas brasileiros.