A banda de “Epic” e “Midlife Crises” regressa ao festival onde atuou há dez anos, até então a última data por terras nacionais. Este regresso acontece depois de, no final de novembro, após um hiato que teve início em 2016, os Faith No More confirmarem as primeiras datas em festivais europeus em 2020.

O quinteto liderado pelo carismático Mike Patton, tocou pela última vez na Europa em junho de 2015, após o lançamento de “Sol Invictus”.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés nos dias 9, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Já confirmados estão Alt-j, Anderson .Paak & The Free Nationals, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Faith No More, Finneas, Haim, Hobo Johnson and The Lovemakers, Khalid, Parcels, Parov Stelar, Taylor Swift, Two Door Cinema Club e Wolf Parade.