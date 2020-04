Em destaque:

Hoje os nossos destaques vão para temas de trabalho - mas mantemos a lista para quando os ecrãs se iluminarem apenas para puro entretenimento.

Organizado pelo ISCTE Executive Education, no âmbito das Real-Life Flash Talks fala-se hoje do que fazemos agora com a economia.

"Fechámos a economia. É este o novo paradigma?" - dá o mote a uma conversa em que participa Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização e que irá discutir, entre outras coisas, se temos um Plano B, C ou D, para as nossas empresas.

Acontece às 18h30 aqui: https://reallifeflashtalks.easywebinar.live/registration-18

O que vai acontecer ao futebol depois disto?

É o que se vai discutir na sessão online "COVID 360°: Where does football go now? promovida pelo Soccerex em parceria com a Sport Integrity Global Alliance.

Tem lugar às 16h00 e as inscrições são aqui: https://www.eventbrite.com/e/siga-soccerex-webinar-covid-360-where-does-football-go-now-tickets-103624503680

Receba estas sugestões no seu e-mail "Acho Que Vais Gostar Disto" é uma rubrica do SAPO24 que lhe sugere o que ver, ler e ouvir. Se quer receber estas sugestões confortavelmente no seu e-mail, basta subscrever a rubrica em formato newsletter através deste link.

Outras sugestões para hoje:

Dança

1º Festival de Dança Online

Horas: Programação das 10h00 às 19h00

Onde: https://www.instagram.com/cifrao4real/?hl=en

Notas: Evento lançado por Cifrão, bailarino e coreógrafo, para comemorar o Dia Mundial da Dança, que se comemora hoje. O festival começou no dia 27 abril e termina a 3 de maio.

Moda

Live Sketching with Design Director of Karl Lagerfeld

Hora: 16h00

Onde acontece: https://www.facebook.com/watch/?v=3199278233465462

Notas: Não é todos os dias que pode ter uma sessão de live sketching e de perguntas e respostas com o diretor de design da marca Karl Lagerfeld. Mas hoje vai acontecer.

Música

A trilogia dos Tudor na ópera de Donizetti

Hora: 19h30 de Nova Iorque, 00h30 em Portugal

Onde: https://www.metopera.org/user-information/nightly-met-opera-streams/week-7/

Notas: Não é todos os dias que temos como programa para o serão ir assistir a uma ópera ao Met. Esta série disponível online remete para uma história particularmente intensa de Inglaterra, contada através das três rainhas Anna Bolena, Maria Eduarda e Elisabeth. Se quiser saber mais antes de ver, pode ler o artigo aqui.

Humor

Live com Bruno Nogueira "Como é que o bicho mexe"

Horas: Por volta das 22h00, mais coisa, menos coisa

Onde: https://www.instagram.com/corpodormente/?hl=en

Notas: É "o" evento desta quarentena. Por isso, em véspera de poder ser suspenso o estado de emergência, se ainda não viu (!), veja.