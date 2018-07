A 16.ª edição da FLIP decorre até 29 de julho naquela cidade do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, e conta com 33 convidados brasileiros e estrangeiros, três dos quais portugueses: as duas escritoras e o diretor de som Vasco Pimentel, segundo a informação disponível no ‘site’ do evento.

A autora homenageada é a poeta, ficcionista e dramaturga brasileira Hilda Hilst (1930-2004), autora de uma obra singular, que abordou o amor, o sexo, a morte, Deus, a finitude das coisas e a transcendência da alma.

Estes são, aliás, os temas sobre os quais se debruçam este ano as mesas literárias, num registo mais “íntimo” do que o do programa de 2017, dedicado ao escritor Lima Barreto, sobre as questões sociais e políticas do seu tempo, explica a curadora, Joselia Aguiar.

Entre os destaques desta edição está o escritor norte-americano Colson Whitehead, vencedor do Prémio Pulitzer de ficção com o romance “A Estrada Subterrânea”, sobre uma fuga de escravos, editado em Portugal pela Alfaguara, a franco-marroquina Leila Slimani, vencedora do Prémio Goncourt com “Canção Doce”, editado também pela Alfaguara, sobre uma ama que mata duas crianças, ou o franco-congolês Alain Mabanckou, finalista do Prémio Man Booker Internacional.

O programa começa na noite de hoje, com a atriz Fernanda Montenegro e a compositora Jocy de Oliveira, pioneira na música de vanguarda no Brasil, agora dedicada à ópera multimédia. Juntas celebram a sua companheira de geração Hilda Hilst, “a arte mais transgressora”.