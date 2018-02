"Ao transcrever os resultados, o funcionário escreveu manualmente ‘canção número 3’ em vez de ‘canção número 13’ no papel onde registou a contagem do televoto. Esse erro foi detectado no domingo à noite, enquanto o Festival da Canção ainda decorria, mas não houve tempo para avisar os apresentadores de que estavam a dar a informação errada”, justifica à publicação.

O sistema de televoto permite ao público escolher os favoritos em cada uma das semifinais do Festival de Canção. Os votos não são entregues diretamente à RTP, mas antes recolhidos em tempo real pelas diferentes operadoras e posteriormente enviado um "link onde se pode consultar a percentagem de participantes que votou em cada uma das canções, que vêm elencadas por ordem”, explicou Daniel Deusdado ao Observador. À estação pública de televisão cabe transformar essas percentagens em pontos, tal como está previsto no regulamento do programa.

De acordo com o regulamento do Festival, a primeira música mais votada recebe 12 pontos, a segunda 10 pontos, a terceira 8 pontos, a quarta 7 e por aí adiante. A partir da 11ª todas recebem zero pontos.

Alinhamento da primeira semifinal "Austrália" - Bruno Vasconcelos (Compositor: Nuno Rafael) "Sem Medo" - Rui David (Compositor: Jorge Palma) "Eu Te Amo" - Beatriz Pessoa (Compositor: Mallu Magalhães) "Para Te Dar Abrigo" - Anabela (Compositor: Fernando Tordo) "Para Sorrir Eu Não Preciso de Nada” - Catarina Miranda - (Compositor: Júlio Resende) "Zero a Zero" - Joana Espadinha (Compositor: Benjamim) “(sem título)" – Janeiro (Compositor: Janeiro) "O Som da Guitarra É a Alma de Um Povo" - José Cid (Compositor: José Cid) "Anda Estragar-me os Planos" - Joana Barra Vaz (Compositor: Francisca Cortesão e Afonso Cabral) "Só Por Ela" - Peu Madureira (Compositor: Diogo Clemente) "Com Gosto Amigo" - Rita Dias (Compositor: Rita Dias) "Alvoroço" - (Compositor: JP Simões) "A Mesma Canção” - Maria Amaral (Compositor: Paulo Praça)

Na primeira semifinal, a música número 3 (“Eu Te Amo”, de Beatriz Pessoa e Mallu Magalhães”) recebeu o equivalente a 0 pontos pelo público. No entanto, por erro, sabe-se agora que a este tema foram atribuídos os 7 pontos que eram devidos à música número 13 (“A Mesma Canção”, de Paulo Praça e Maria Amaral).

Assim, “Eu Te Amo” totalizou erradamente 11 pontos e passou à final na quinta posição.

O erro fez com que a música de Mallu Magalhães ganhasse, por engano, mais pontos do que a verdadeiramente escolhida para seguir em frente, “Sem Medo” de Rui David e Jorge Palma.

Daniel Deusdado disse ainda ao Observador que se apercebeu do erro no momento em que os apresentadores, José Carlos Malato e Jorge Gabriel, anunciaram os resultados mas que "já era tarde para comunicar".

Para que todas as informações fossem confirmadas e a causa do erro fosse detectada, Daniel Deusdado reuniu todos os funcionários da RTP, reviu todas as contas e falou com todos os artistas. Na manhã desta segunda-feira, a RTP divulgou um comunicado.

Na nota a estação pública esclareceu que: "No decurso do processo de auditoria interna, que ocorreu após a emissão do programa em direto, foi detetado que a votação final divulgada estava incorreta. Identificado o erro na transcrição dos pontos do televoto (votos do público), a RTP atuou prontamente, no sentido de esclarecer de forma transparente o sucedido, junto dos compositores e intérpretes envolvidos."