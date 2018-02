Em primeiro lugar, tem de saber que as novidades desta edição são várias. O aumento do número de participantes (de 16 para 26) faz com que cada semifinal tenha este ano 13 músicas a disputar um lugar na gala final. Para além disso, houve uma abertura a todos, profissionais ou anónimos, que tivessem vontade de subir ao palco do Festival, com dois concursos na Antena 1, e a possibilidade de o vencedor da edição passada voltar a concorrer ou convidar um compositor. Salvador escolheu Janeiro. A edição do festival número cinquenta celebra ainda a língua portuguesa, com o convite feito a vários nomes da música lusófona.

Neste ano, pela primeira vez, foram revelados excertos de 45 segundos das canções em competição. Para já, só se conhecem as da semifinal deste domingo, emitida em direto dos estúdios da RTP, a partir das 21h00. Ao Diário de Notícias, Gonçalo Madaíl, coordenador-geral do concurso, conta que esta é uma tradição de outros países que organizam um concurso nos moldes idênticos ao do Festival da Canção português. Para além disso, diz, que o lançamento prévio dos excertos pode “beneficiar as canções que precisam de maturação e de ser ouvidas mais do que uma vez”, nomeadamente as daqueles “artistas que não compõem canções demasiado pop”. Numa nota anterior enviada às redações, Gonçalo Madaíl explicava também que esta decisão surge depois de muitos pedidos de fãs enviados à RTP.

De José Cid a Janeiro: as 13 músicas

A estação pública lançou um convite a 22 compositores para que apresentassem uma canção original inédita, conforme a matriz do último ano. A estes juntaram-se o convidado de Salvador Sobral, dois autores que responderam ao concurso promovido pela Antena 1 e outro selecionado pelo júri do programa “Master Class” da mesma estação de rádio. Tal como na edição passada, foram os compositores a fazer o convite aos intérpretes para cantar as suas canções.

São estes os temas, intérpretes e compositores da primeira semifinal do Festival da Canção. Percorra a galeria para ficar a conhecer.

Janeiro, escolhido por Salvador Sobral, será o intérprete do seu próprio tema (“Sem título”). Também o farão JP Simões, com “Alvoroço”, e Rita Dias, vencedora de um concurso aberto da Antena 1, com “Com gosto amigo”.

Quem também irá atuar sozinho é José Cid, um nome histórico do Festival (esta será a 14ª vez no concurso, entre participações como intérprete e compositor). O cantor estava a concorrer com o seu sobrinho, Gonçalo Tavares, com canção "O Som da Guitarra É a Alma de Um Povo", mas diferenças “estéticas e vocais” ditaram o fim do duo.

Para além de Cid, há outros regressos “de peso” ao certame musical. Anabela, que foi à Eurovisão com “A cidade (Até ser dia)” em 1993, cantará “Para te dar abrigo”, de Fernando Tordo, que ganhou em 1973 com “Tourada”. Jorge Palma, que em 1975 compôs a meias com Pedro Osório “O Pecado Capital” e interpretou “Viragem”, escreveu esta edição “Sem medo” para Rui David.

O fadista Peu Madureira cantará “Só por ela”, na primeira vez de Diogo Clemente no Festival. Maria Amaral, que não é estreia na RTP e recentemente passou pelo concurso de talentos The Voice Portugal, interpreta “A mesma canção”, do guitarrista dos Gift Paulo Praça.

Francisca Cortesão, de Minta & The Brook Trout, e Afonso Cabral, dos You Can’t Win, Charlie Brown fizeram o convite a Joana Barra Vaz para “Anda Estragar-me os Planos”. Ela não estragou e aceitou.

Depois de assegurar as teclas e a produção musical de Lena D’Água, na edição passada, Luís Nunes (ou Benjamin), regressa com o convite a Joana Espadinha para interpretar “Zero a zero”.