Bispo, um de vários rappers presentes no cartaz do festival, não fugiu à regra imposta pelos seus antecessores: um instrumental a tocar no computador, e siga. Por entre muitas e muitas palavras de incentivo e ânimo, das quais tanto precisamos, o músico mostrou temas como 'Nós2', 'Aviola II' («cantada pela primeira vez», confessou) e 'Vai Devagar', onde mesmo no stream se notou a força do beat. Mirai – que significa “futuro”, em japonês, e por agora só poderemos mesmo tentar imaginar o futuro – seguiu-lhe o exemplo e deu à audiência um trap aos gritos, a lembrar JPEGMAFIA, ainda que sem as influências certas. O esquadrão rap do dia ficou completo com Prodígio, que começou por ensinar que 'Homens Não Choram', e com o DJ set de DJ Vibe, onde os The xx e Kanye West surgiam ao lado de uma cabeça de cavalo e dos comentários do people das Caldas da Rainha.

Joana Espadinha e os Cassete Pirata, representados por João Firmino, apresentaram-se numa espécie de dueto, cantando canções de uns e outros intermitentemente. O concerto foi dedicado – claro – aos pais, com 'Pó No Pé', 'Pensa Bem' e 'Leva-me A Dançar' mostrarem todo o seu sorriso. Sim, há canções que sorriem como crianças, e que por arrasto também nos fazem sorrir. Não tanto, claro, quanto vídeos de gatinhos na internet; no caso, era uma gata, chamava-se Arlinda e quase mandou o telemóvel ao chão.

Fábia Rebordão não tinha gatos, mas tinha um guitarrista e um ruído de fundo que não cessou nem quando a fadista recomeça o direto; digamos que se pôde assistir a uma espécie de cruzamento entre Alfama e Merzbow. Ruído, mas do bom, a voz de Afonso Cabral, algures entre o deserto e um bagaço, a mostrar-nos a sua 'Morada'. Matias Damásio também lembrou os pais, com 'Papá', e acrescentou-lhes 'Faltou Coragem', dando-lhe a volta: «que não nos falte coragem». Paulo Sousa e Marta Carvalho decidiram fazer pandã: ambos começaram com versões de temas de Rui Veloso, 'Anel de Rubi' e 'Jura' respetivamente.

O quarto dia do Festival EuFicoEmCasa contará com a presença de Sean Riley, Frankie Chavez, Kalú, Cláudia Pascoal, Nelson Freitas e Pedro Abrunhosa, entre muitos outros. Para ver no Instagram, uma vez mais.