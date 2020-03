A segunda edição do ID No Limits estava marcada para os dias 3 e 4 de abril no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais. Face ao surto do novo coronavírus e em "virtude do cumprimento das restrições e recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e do Governo português" o festival foi adiado e realizar-se-á a 13 e 14 de novembro.

“Este adiamento é o resultado de vários pontos", explicou Karla Campos, CEO da Live Experiences e promotora do festival, em comunicado enviado ao SAPO24.

"Queremos cumprir com o bem geral, com a saúde de todos os envolvidos e não só. Público, artistas, jornalistas, staff, operacionais de segurança, transportes, parceiros e respetivas famílias de todos. Com o apoio de todos queremos também enviar força e esperança a todos. Juntos vamos conseguir vencer. Com mais tempo vamos fazer ainda melhor. Estamos à vossa espera em novembro".

A organização promete mais novidades até ao dia 31 de março e assegura que os bilhetes emitidos para dia 3 e 4 de abril são válidos para a nova data.

Os espetadores que não possam comparecer na nova data podem pedir devolução até 30 dias da data do evento adiado. Os pedidos de devolução devem ser feitos no local de aquisição dos bilhetes, uma semana após a data do comunicado oficial de adiamento.

Do cartaz do ID No Limits fazem parte nomes como Rejjie Snow, Kelsey Lu, Slow J, Kindness ou Ezra Collective.