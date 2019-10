O festival é promovido pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora (CDCE) e tem como palco principal o centenário Teatro Garcia de Resende, com um programa variado que pretende dar a conhecer “diferentes identidades na dança contemporânea”.

“Criadores consagrados e emergentes apresentam em estreia na região as suas mais recentes criações e desenvolvem um contacto de proximidade com o público, através de um conjunto de atividades paralelas”, destacou a CDCE.

Desta forma, diferentes públicos vão poder ter “um contacto mais participado com os criadores”, frisou a organização, explicando que o FIDANC também estimula “o diálogo com as diferentes linguagens da dança contemporânea”.

Do cartaz desta edição, o destaque vai para a “estreia em Portugal” do espetáculo “Normcore”, de Dinis Machado, numa coprodução da companhia sueca Barco, sediada em Estocolmo, e da CDCE, com apoios do Governo da Suécia e do Arts Council England.