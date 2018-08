A portuguesa Maria João, o inglês Jake McMurchie e o suíço Julian Sartorius são alguns dos nomes do cartaz do festival “Jazz ao Largo”, que vai decorrer de 12 a 16 de setembro, em Barcelos, anunciou hoje o município.

No festival, vão ainda participar os portugueses Lokomotiv, de Carlos Barretto, e a banda Jade, um projeto liderado pelo inglês Nick Malcolm.

Os concertos serão no exterior do Teatro Gil Vicente, havendo ainda sessões de “free jazz" na Frente Ribeirinha da Azenha.

Nesta terceira edição, o festival apresenta como novidade a apresentação do filme “Sherlock Jr.”, de Buster Keaton, que será musicado ao vivo pelo NIB-Núcleo de Improvisação Barcelense.

O NIB é um projeto de músicos de Barcelos, formado por Ricardino Lomba (eletrónicas), José Moutinho (guitarra), Helena Silva (violino) e Filipe Coelho (esculturas sónicas), que vai protagonizar um “espetáculo único”, criando música improvisada em tempo real sobre o referido filme.

Este espetáculo vai abrir a terceira edição do Jazz ao Largo.

A programação prossegue com os concertos no exterior do Teatro Gil Vicente de Lokomotiv (dia 13), Jade (dia 14) e Maria João e o Ogre Electric Trio (dia 15).

A Frente Ribeirinha da Azenha volta a ser palco de sessões de free jazz, durante a tarde, com início às 17h00, por onde irão passar Jake McMurchie (dia 15) e Julian Sartorius (dia 16), que encerra o evento.

O festival oferece ainda um workshop de improvisação, liderado por Jake McMurchie.