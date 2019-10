Os bilhetes diários para o dia 2 de julho, dos já anunciados System of a Down e Korn, encontram-se esgotados, revelou hoje a organização do VOA – Heavy Rock Festival.

Os Bring Me The Horizon são o primeiro nome anunciado para o dia 3 de julho do VOA, que em 2020 vai acontecer no Estádio Nacional, em Oeiras.

“A abordagem catártica ao metal alternativo patente nos álbuns ‘Korn’, ‘Life Is Peachy’ e ‘Follow The Leader’ posicionou os norte-americanos Korn como uma das propostas mais populares e provocantes que surgiram na era pós-grunge do final da década de 90”, escreve a organização do festival que vai reunir dois dos principais nomes do nu-metal que se fez ouvir entre o final dos anos 1990 e a primeira década deste século.

Por seu lado, os System of a Down, marcados pela voz de Serj Tankian, não lançam um álbum de originais desde 2005, tendo vários membros da banda já dito que, apesar de terem material novo, há diferenças criativas que impedem a gravação de um novo registo.

Os passes do VOA - Heavy Rock Festival continuam à venda, nos locais habituais, pelo preços de 80 euros e o diário para dia 3 de julho por 50 euros.

O festival acontece no Estádio Nacional, nos dias 2 e 3 de julho de 2020.