O festival contou com 253 filmes a concurso de 40 países diferentes, tendo sido selecionados 115 filmes para a competição, que vão ser exibidos de 27 a 31 de agosto, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, disse à agência Lusa o diretor do Figueira Film Art, Luís Albuquerque.

Dos filmes selecionados, há 11 de ficção, oito documentários, 24 curtas de ficção e documentário, 30 obras criadas em contexto escolar e 42 videoclips.

Face à qualidade dos filmes que foram criados em contexto escolar que a organização tem recebido, o festival abriu também a possibilidade de estas obras poderem ser premiadas com a distinção de melhor filme, referiu Luís Albuquerque.

A cerimónia de abertura vai contar com a exibição do filme “French Cancan”, do realizador Jean Renoir, numa versão restaurada do filme lançado em 1954.