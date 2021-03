A menina de 9 anos venceu pelo vídeo de 'Brown Skin Girl', que foi distinguido com o Grammy de Melhor Vídeo.

Ao vencer o seu primeiro Grammy, Blue Ivy vê assim aumentar a lista destes troféus na casa dos Carter (já são mais de 50).

A mãe, Beyoncé, com a 28.ª vitória, tornou-se esta madrugada na mulher mais premiada na história dos Grammy. Desta vez, a cantora norte-americana conquistou quatro troféus: Melhor Performance R&B, por 'Black Parade', Melhor Performance Rap e Melhor Canção Rap, com Megan Thee Stallion em 'Savage', e o prémio que partilha com a filha. O pai, Jaz-Z, soma 23 prémios.

Ainda assim, Blue Ivy não é a mais jovem vencedora de sempre dos Grammys. Esse título cabe a Leah Peasall, distinguida aos 8 anos pela banda-sonora do filme "Irmão, Onde Estás?", de 2000.

Os principais prémios da indústria musical foram entregues esta madrugada e não brindaram os portugueses na corrida.

