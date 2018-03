Estreado em Portugal em dezembro, “120 batimentos por minuto” traça um retrato da associação Act Up e de uma geração que enfrentou os primeiros anos de epidemia da doença, em França, no início da década de 1990.

Com 13 nomeações para os Césares, depois de ter sido distinguido em maio com o Grande Prémio, o Prémio da Crítica e o Prémio Queer no Festival de Cinema de Cannes, “120 batimentos por minuto” conquistou seis Césares: melhor ator revelação, Nahuel Pérez Biscayart, melhor ator secundário, Antoine Reinartz, melhor argumento e melhor montagem, atribuídos a Robin Campillo, e melhor música, a Arnaud Rebotini.

O César de melhor realizador foi entregue a Albert Dupontel, por “Au Revior la-haute”, adaptação de um romance de Pierre Lemaitre, sobre uma amizade, durante a primeira Guerra Mundial, que deverá estrear-se em Portugal, no próximo dia 22.

A atriz Jeanne Balibar venceu o César de melhor atriz pela interpretação em “Barbara”, filme de Mathieu Amalric, sobre a ‘cantautora’ francesa, e Swann Arlaud teve o César de melhor ator, pelo desempenho em “Petit paysant”, de Hubert Charuel, história de um agricultor e da sua luta contra a epidemia que ameaça as vacas da sua pequena exploração agropecuária.