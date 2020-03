Com os cinemas a fechar um pouco por todo o mundo por causa do Covid-19, o filme da Paramount "The Lovebirds" vai estrear diretamente na Netflix, um movimento sem precedentes em Hollywood.

Com a estreia na Netflix de "The Lovebirds", é a primeira vez que um grande estúdio de Hollywood retira um filme dos cinemas e o envia para a plataforma, embora ainda não tenha sido definida uma data de lançamento. A decisão aumenta a incerteza em torno da indústria de cinema, que normalmente tem um período exclusivo para exibir os filmes antes que estejam disponíveis para serem vistos em casa. A comédia romântica, protagonizada por Issa Rae e Kumail Nanjiani, conta a história de como um casal se envolve acidentalmente num assassinato misterioso. A Universal tinha anunciado anteriormente que títulos, como "Trolls World Tour" estariam disponíveis simultaneamente por streaming e nos cinemas. Também a Disney, com "Frozen 2", antecipou a estreia de filmes que já haviam passado pelo cinema na sua plataforma Disney +. Mas a maioria dos grandes lançamentos - incluindo "Mulan", "Viúva Negra" e o novo "Velozes e Furiosos" - foram simplesmente adiados. Numa declaração recente, a Associação Nacional de Proprietários de Cinemas disse que "para evitar perdas catastróficas para os estúdios, estes filmes deveriam ter o maior lançamento possível em todo o mundo". "Embora um ou dois lançamentos possam desistir da sala de cinema, entendemos que a grande maioria dos lançamentos adiados será remarcada para entrar nos cinemas quando a vida voltar ao normal". Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.