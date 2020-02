“Fiquei muito lisonjeada, foram palavras muito bonitas”, destacou, acrescentado que por ser a primeira longa metragem “tem todo este lado muito especial”.

Catarina Vasconcelos, 33 anos, demorou-se seis anos na criação deste filme, depois de ter feito a primeira curta-metragem, "Metáfora ou a tristeza virada do avesso" (2014), em contexto académico em Londres.

Os dois filmes aproximam-se em aspetos formais e temáticos e interligam-se porque Catarina Vasconcelos filmou a família, abordando a relação dos pais e a morte da mãe na curta-metragem, e a história de amor dos avós e a morte da avó paterna - que nunca conheceu - na longa-metragem.

“Demorei seis anos a fazer este filme, acho que isto pode abrir portas, claro, mas acho que o tempo dos filmes não tem a ver com o tempo dos prémios, acho que são coisas distintas. Mas sem dúvida que é uma grande motivação”, frisou.

“O filme inicia-se na minha esfera familiar, comecei com uma série de entrevistas aos meus tios, aos meus primos, sobre esta mulher que eu não cheguei a conhecer, a minha avó Beatriz. Todo este tempo que demorei foi entre pesquisa, rodagem e montagem, mas também um tempo de distanciamento destas pessoas que me são tão próximas para fazer um filme que combinasse um lado documental e ficcional”, explicou Catarina Vasconcelos.

De acordo com a agência Portugal Film, "A metamorfose dos pássaros" tem já exibição garantida em mais de dez festivais internacionais, em países como Grécia, Estados Unidos, Polónia e Reino Unido.

“A seguir a Berlim, o filme já tem uma série de estreias em alguns festivais internacionais, vamos logo para a Sibéria, e interessa-me muito perceber como este trabalho será visto por pessoas de sítios tão distintos do seu ponto de partida. Agora é acompanhar o voo deste filme”, concluiu Catarina Vasconcelos.

Hoje decorre a gala final da 70ª edição da Berlinale com o anúncio dos vencedores do Urso de Ouro. O início da cerimónia está marcado para as 19:00 (menos uma hora em Portugal continental).