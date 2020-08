“Noite Perpétua” é uma coprodução luso-espanhola, escrita e realizada por Pedro Peralta, que já foi apresentada em 13 festivais, segundo a Agência da Curta-Metragem.

“Castuera, Espanha, abril de 1939. Durante a noite dois Guardas Falangistas surgem à porta da casa onde Paz se encontra refugiada com a família. Solicitam a sua presença na esquadra. Paz compreende imediatamente a fatalidade desta visita noturna. Ao ver-se injustamente condenada, sem possibilidade de fuga, pede para amamentar, por uma última vez, a sua filha recém nascida”, pode ler-se na sinopse do filme.

Outra coprodução portuguesa, “El repartidor está en caminho”, de Martín Rejtman, vai estar no festival, mas no âmbito do Fórum de Coprodução Europa-América Latina.

O Festival de Cinema de San Sebastián vai realizar-se entre 18 e 26 de setembro naquela cidade basca, com a redução de algumas atividades de programação devido à pandemia de covid-19.

Ainda assim, segundo comunicado da organização em julho, o festival pretendia manter o formato presencial de várias da secções, incluindo a oficial, a estudantil Nest e a do prémio Zabaltegi-Tabakalera, entre outras.