A rede de lojas FNAC celebra hoje 20 anos em Portugal com uma série de 20 concertos em vários pontos do país, num total e dez horas de música, foi hoje anunciado.

A proposta é a realização de vinte concertos de 30 minutos, seguidos, das 09:00 às 18:30, em Lisboa, Porto, Funchal, Loulé, Vila Real, Setúbal, Coimbra, Braga, Viseu, Vila Nova de Gaia, Leiria, Faro, Guimarães, Cascais, Almada e Évora.

Os locais escolhidos são, entre outros, as estações ferroviárias do Oriente do Cais do Sodré, em Lisboa, o Mercado dos Lavradores, no Funchal, as Universidades de Évora e do Minho, em Braga, o Palácio do Gelo, em Viseu, e a estação ferroviária de São Bento, no Porto.

O cartaz previsto inclui nomes como The Legendary Tigerman, Luiz Caracol, Paulo Sousa, D.A.M.A, The Black Mamba, Sara Tavares e Lucibela.

“Mais perto e fazias parte da banda” é o mote desta iniciativa que abre com a banda The Legendary Tigerman, às 09:00, na Estação Oriente, seguindo-se, ainda na capital, às 09:30 Luiz Caracol, na Estação do Cais do Sodré, pelas 9:30, seguindo pelo país, vindo a encerrar, em Lisboa, pelas 18:30, no Chiado, com a fadista Raquel Tavares.