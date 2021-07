Ouça aqui o episódio do podcast Acho Que Vais Gostar Disto:

No início dos anos 2000, apenas um nome ecoava mais que todos os outros num mundo da música pop. Depois de hits como "Baby One More Time", "Toxic" e " Oops… I Did It Again!", Britney Spears tornou-se num fenómeno à escala mundial.

No entanto, apesar de todo o sucesso, a vida fora dos palcos e do estúdio sempre foi marcada por polémicas e por uma atenção desmedida por parte dos media. Em 2007, a artista norte-americana teve um breakdown que a levou a ser hospitalizada numa instituição psiquiátrica e originou um processo judicial que passou o controlo da sua vida pessoal e profissional para as mãos do pai.

Na última década, a artista foi sendo sucessivamente declarada mentalmente desequilibrada, mas continuou a lançar álbuns, a fazer tours pelo mundo inteiro e a ser jurada em competições musicais. Esta semana, aos 39 anos, Britney Spears foi a tribunal pedir que lhe concedessem novamente o controlo da sua vida, mas sem sorte.

No episódio desta semana do podcast Acho Que Vais Gostar Disto, o João Dinis, o Miguel Magalhães e a Mariana Santos discutem o que aconteceu à rainha pop, a forma como tratamos os nossos ídolos e dão ainda sugestões de séries e filmes para ver.

Pode subscrever a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto e receber sugestões de coisas para ver, ouvir e ler neste link. Pode também subscrever o podcast aqui.