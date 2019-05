“Trata-se de um projeto com duração de sensivelmente um ano, que pressupõe a transformação, a requalificação e a beneficiação dos quatro postos de transformação da EDP nestas quatro localidades, mas também intervenções no espaço público”, especificou hoje o vice-presidente da Câmara do Fundão, Miguel Gavinhos, na sessão de apresentação do projeto.

O vice-presidente desta autarquia do distrito de Castelo Branco destacou a importância deste projeto, quer em termos de “dimensão artística”, quer ao nível da “dimensão turística”, e explicou que o objetivo é o de que as obras venham a integrar um roteiro de arte urbana que englobe outras intervenções de arte urbana já existentes no concelho.

Este ano, o projeto será implementado nas freguesias em Alcaria, Capinha, Pero Viseu e Vale de Prazeres, e também integra a realização de assembleias comunitárias, que juntarão artistas e população local.

Aos artistas caberá desmitificar o papel da arte, enquanto a população será desafiada a dar sugestões e a partilhar as histórias e costumes da terra que podem servir de fonte de inspiração para as criações.