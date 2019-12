Os norte-americanos acabam de anunciar digressão europeia para 2020, com passagem confirmada por Portugal no dia 20 de maio no Passeio Marítimo de Algés.

A digressão europeia que terá início em Portugal, no Passeio Marítimo de Algés, a 20 de maio, terá depois paragem em Espanha, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Áustria, Itália, Suíça, Polônia, República Checa, Holanda e Irlanda. Este será um regresso a um local que a banda já conhece e onde deu concerto em 2017. Com seis álbuns de estúdio, Guns N 'Roses são uma das bandas mais importantes e influentes da história da música e que já conta com três décadas de existência. Os Guns N' Roses reúnem Axl Rose (voz e piano), Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclas), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclas). Formado em 1985, em Los Angeles, nos Estados Unidos, o grupo lançou o álbum de estreia "Appetite for Destruction", em 1987, com mais de 30 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Em 1991, o sete vezes disco de platina "Use Your Illusion I" e o sucessor, "Use Your Illusion II", ocuparam os dois lugares de topo da tabela Billboard 200, na data do seu lançamento. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo dia 18 de dezembro, quarta-feira, a partir das 10h00 nos locais habituais, e variam entre os 69,00 euros (plateia em pé) e os 129, 00 euros (golden circle).