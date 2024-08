"Guião para um país possível" de Sara Barros Leitão regressa com novas datas

Neste regresso aos palcos terá novas para paragens em várias cidades do país.

No dia 13 de setembro vai estar no Teatro José Lúcio da Silva, Leiria onde os bilhetes já estão à venda. E segue depois a 18 de setembro para o Centro de Arte de Ovar, no âmbito do FLO (com entrada livre, mediante levantamento de bilhetes às 21h00 do próprio dia, na bilheteira física do CAO).

A 5 de outubro vai estar no Teatro Municipal da Covilhã e a 11 no Cine-Teatro S. Pedro (Alcanena), no âmbito da Odisseia Nacional (TNDMII).

No dia 18 ruma à Casa das Artes em Miranda do Corvo, no âmbito da Odisseia Nacional (TNDMII) e a 21 de novembro, estará na ACERT, em Tondela.

Novas datas poderão ser anunciadas, entretanto, ainda para este ano, e o espetáculo irá continuar em 2025, garante a estrutura artística.

Recorde-se que esta é a mais recente criação da estrutura artística Cassandra de Sara Barros Leitão, com interpretação de João Melo e Margarida Carvalho construída a partir dos discursos proferidos na Assembleia da República desde 1974 até aos dias de hoje.