Os duques de Sussex partilharam esta quinta-feira, dia 23 de dezembro, o postal de Natal da família, numa fotografia que revela pela primeira vez a imagem da bebé Lilibet Diana.

Também no postal aparece o bebé mais velho do casal, Archie, de dois anos, ao colo do pai, enquanto a mãe segura a bebé de seis meses no ar.

A imagem foi captada pelo fotógrafo Alexi Lubomirski.

De acordo com a SkyNews, a foto foi tirada no verão na casa do casal em Santa Bárbara, no estado norte-americano da Califórnia. Ainda segundo a mesma fonte, no cartão de Natal onde aparece a foto surge também uma descrição que diz: "Este ano, 2021, demos as boas-vindas à nossa filha, Lilibet, ao mundo. Archie fez-nos uma mamã e um papá, e Lili fez-nos uma família".

E acrescentam: “Enquanto olhamos para 2022, fizemos doações para várias organizações que honram e protegem as famílias — das que estão a ser realojadas do Afeganistão, às famílias americanas que precisam de licença parental paga”. O casal acaba com o desejo de uma quadra festiva feliz e um próspero Ano Novo, com os nomes dos quatro membros da família.

Mais abaixo, antes de aparecerem os quatro nomes, surge uma mensagem: “Desejamos uma feliz quadra festiva e um próspero Ano Novo. Da nossa família para a vossa!”

Recorde-se que o príncipe Harry e a sua mulher, Meghan Markle, anunciaram no dia 4 de junho o nascimento da sua filha Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, a segunda criança do casal.

O primeiro nome da recém-nascida, Lilibet, é uma homenagem ao apelido da rainha Isabel II e o nome do meio é uma homenagem à avó e à mãe de Harry, Diana.

O bebé é o segundo filho dos duques de Sussex e o oitavo na linha de sucessão ao trono britânico.

Nenhuma foto do recém-nascido ou dos Sussex acompanhou o anúncio, o que torna este postal de Natal na primeira foto pública do rosto da bebé.