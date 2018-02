O motorista, referiu Manuela Gonzaga, podia ter refeito a sua vida no Brasil, "onde tinha familiares abastados", mas recusou, "por amor a ela, pois estava interditada e não o poderia acompanhar".

"Ele esteve preso quatro anos e, depois, voltou para ela que aliás o visitou [na prisão] disfarçada de lavadeira", contou a autora.

"Esta é uma verdadeira paixão, ele foi-lhe sempre fiel, apesar dos obstáculos, e ela não era uma menina, foi sempre envelhecendo e não tinha já fortuna", enfatizou.

A senhora de São Vicente, como era citada Maria Adelaide, "a dado passo e para todo o país, era bem claro que nada tinha de louca".

O título "Doida não e não!" tem origem numa argumentação de Maria Adelaide Coelho de Cunha, contra o marido, Alfredo da Cunha, que defendia a declaração de insanidade da mulher, em vésperas de ser dado como herdeiro do sogro, Eduardo Coelho, proprietário do Diário de Notícias.

O livro resulta de cerca de dois anos de investigação, da análise de "centenas de pastas", designadamente, pelo acesso que foi facilitado à biblioteca do palácio pelos atuais proprietários que nada têm a ver com Maria Adelaide ou o seu primeiro marido.

"A própria Maria Adelaide escreveu dois livros, publicou crónicas, o marido respondeu... Li relatórios médicos, cartas e até pequenos apontamentos domésticos", explicou a autora.

A sua preocupação foi "enquadrar, na época, Maria Adelaide". "Esta não é a história de uma mulher, é uma história de vários homens, de uma sociedade, de uma época", acrescentou.

O caso envolveu toda sociedade, incluindo nomes de referência como João Azevedo das Neves, Egas Moniz, Sobral Cid, Júlio de Matos, Leonardo Coimbra, Lourdes Feyo.

"Havia que equacionar esta realidade: Que senhora é esta que, de repente, em 1918, e após 28 anos de um casamento feliz, troca de roupa e vai para uma aldeola perdida por amor a um jovem de 26 anos?", perguntou.

"Este romance abalou a sociedade portuguesa e procurei trazê-lo aos dias de hoje, num discurso fluente que não fosse maçador e que levasse as pessoas a acompanhar a vida dela", disse.

Para autora, o seu livro de 400 páginas é "uma janela aberta sobre o quotidiano da primeira metade do século XX".

A obra também será apresentada no dia 28 de fevereiro, pelas 18:00, no Porto, no Centro Hospitalar Conde de Ferreira, onde Maria Adelaide foi internada. A sessão conta com o psiquiatra Adrían Gramary, com Aida Suárez Gutierrez, da Confraria Vermelha-Livraria de Mulheres, e com Sofia Teixeira, do blogue Bran Morrighan.