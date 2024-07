Da autoria de Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares este é um espetáculo que conta com interpretação de Ana Guiomar, Inês Vaz, Joana Bernardo, João Vicente, José Neves, Manuel Coelho, Manuel Moreira e MárioCoelho.

Segundo a sinípse, 'O Misantropo', de Molière: "vai ser representado pela primeira vez em Portugal perante o Rei e toda a corte e o espetáculo está longe de estar pronto".

"Há um grupo de atores, juntos por misteriosas e diversas razões, com os nervos à flor da pele, dispostos a muito – ou a tudo – mesmo antes de se ouvirem as pancadas de Molière. Há um homem que tem aversão aos seres humanos, que não gosta da convivência social, que é melancólico, insociável, misantrópico, mocho, bufo. (in dicionário Priberam)", acrescentam.

"Há, acima de tudo, o desejo fervoroso de frequentar a corte e agradar o Rei. A pergunta crucial é: “Que feliz acaso vos trouxe a este lugar?”", desvendam ainda.

Este é um espetáculo no âmbito do Programa Odisseia Nacional, do Teatro Nacional D. Maria II e conta com encenação de Mónica Garnel numa produção do Teatro Nacional D. Maria II em parceria com a UAU, no âmbito da Celebração do 100ª Aniversário do Teatro Tivoli BBVA.

A peça vai estar em cena de 22 a 28 novembro e os bilhetes já estão à venda aqui.