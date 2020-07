Termina ciclo de conversas online sobre o futuro das artes performativas

O ciclo de conversas online intitulado "Nada ficou no lugar, e agora?", promovido pelo Teatro Municipal do Porto, termina com uma conversa dedicada à mediação de públicos e como o digital poderá influenciar o desenho de projetos participativos, educativos ou de intervenção comunitária.

Orientada por Ana Cristina Vicente, coordenadora do Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas do TMP, a conversa conta com a intervenção do autor e compositor Pedro Abrunhosa, do coreógrafo e encenador Victor Hugo Pontes e da socióloga Teresa Duarte Martinho.

A conversa decorre às 18:30 e é transmitida aqui.

Especial Treinadores no Canal 11

Hoje o programa Especial 11, transmitido no Canal 11, será dedicado aos treinadores. São ao todo duas horas de emissão dedicada a ouvir a voz dos treinadores do nosso país, com representação da 1.ª e 2.ª Ligas e do Campeonato de Portugal.

O programa transmite às 22h00.

Inauguração da exposição online "Joias e objetos de proteção para o século XXI"

Durante o período de confinamento, entre abril e junho, 29 artistas produziram as 33 peças desta exposição online. Os trabalhos refletem, de formas diferentes, sobre as várias dimensões que a joia pode assumir na sua relação com o corpo, seja enquanto adorno, amuleto ou proteção.

Este projeto, que junta a PIN – Associação Portuguesa de Joalharia Contemporânea, o MUDE – Museu do Design e da Moda e o Museu de São Roque, entre outras instituições, anuncia a I Bienal Internacional de Joalharia Contemporânea, prevista para setembro do próximo ano.

Transmissão às 22:00 através do Zoom.

Início do Festival " Guimarães Allegro"

Festival de música erudita, com concertos em lugares emblemáticos do Centro Histórico e com o envolvimento das associações artísticas do concelho.

Programa:

Concerto de abertura com a Orquestra de Guimarães, dirigido pelo maestro Vítor Matos, e acompanhada por Sérgio Pires e Regina Freire. 21:30 - Paço dos Duques de Bragança,

Abertura da exposição "Monumento a D. Pedro IV"

Em 2020, celebra-se o bicentenário da Revolução Liberal de 1820, acontecimento que está na origem da Monarquia Constitucional, derradeira fase deste regime em Portugal. Celebram-se também os 150 anos da construção do Monumento a D. Pedro IV, erigido na antiga Praça do Rossio – rebatizada como Praça D. Pedro IV – e inaugurado a 29 de abril de 1870.

O Museu de Lisboa integra, com esta exposição e um programa paralelo de visitas temáticas e palestras, o programa Relembrar a Revolução de 1820 – Liberdade e Cidadania. A mostra é comissariada por Aida Nunes, Henrique Carvalho e Paulo Almeida Fernandes.

11:00 - Museu de Lisboa - Palácio Pimenta (Campo Grande 245).

Teatro: apresentação da peça "À Babuja"



Um espetáculo com criação e encenação de João de Brito e dramaturgia de Joana Bértholo, numa produção LAMA.

21:30 - Associação Recreativa e Cultural de Músicos, Faro.

Concerto online de Universo Resistência

Transmitido em live streaming, às 22:00

Teatro: apresentação da peça "Uma solidão demasiado ruidosa"



A partir do romance de Bohumil Hraba, com criação e interpretação de António Simão, numa produção Artistas Unidos.

21:30 - Teatro da Rainha, Caldas da Rainha.

Festival Estoril Lisboa

O festival, sob o tema""A Viagem e a Lua II" está dividido em duas fases - de 10 a 31 de julho e 13 de novembro a 14 de dezembro. A edição deste ano celebra o 5º Centenário da Circum-navegação da Terra; o 4º Centenário das “Flores de Música”, de Rodrigues Coelho; o 250º Aniversário do nascimento de Beethoven, o 50º Aniversário da chegada do homem à Lua e o 30º Aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril.

Programa:

Concerto do 250º Aniversário do nascimento de Beethoven e do 30º Aniversário da criação do Concurso de Interpretação do Estoril. Orquestra Gulbenkian, sob a direção do maestro Pedro Neves. 21:30 - Igreja de São Domingos, Lisboa

Espetáculo de humor online com Eduardo Madeira e Manuel Marques

Através da plataforma Cliveon (Culture Live Online) é possivel adquirir bilhetes para assistir ao concerto ao vivo e por um preço mais reduzido assistir em Live stream.Transmissão em direto às 21:30 do Cine Íncrivel

Festival de Teatro de Almada

Organizado pela Câmara Municipal de Almada e pela Companhia de Teatro de Almada, o festival decorre até 26 de julho. Os espetáculos decorrem em salas de Almada, com uma única extensão, em Lisboa, no Centro Cultural de Belém.

A edição deste ano conta com 14 produções portuguesas e três estrangeiras (de Espanha e Itália).

Programa:

Apresentação da peça "As artimanhas de Scapin" de Moliére, com tradução de Carlos Drummond de Andrade e encenação de João Mota, numa produção Comuna Teatro de Pesquisa.

21:30 - Auditório Fernando Lopes-Graça, Fórum Municipal Romeu Correia.

Apresentação da peça "Instruções para abolir o Natal" de Michael Mackenzie, com encenação de Isabel dos Santos, numa produção ACTA - Companhia de Teatro do Algarve.

21:30 - Auditório Osvaldo Azinheira, Cine-Teatro da Academia Almadense.

Prossegue ciclo de concertos "Takeover #1 – Musicbox no São Luiz"

O Musicbox lançou o desafio e vai organizar uma série de concertos no São Luiz. Entre os artistas convocados estão os Linda Martini, The Legendary Tigerman ou Moullinex, entre outros.

Programa:

Concerto de The Legendary Tigerman, em formato one man show. 21:00 - Sala Luis Miguel Cintra, Teatro São Luiz, Lisboa

Theatro Circo prossegue ciclo de espetáculos com "7 Quintas Felizes"

O programa decorre às quintas-feiras até final de julho.

Programa:

André Henriques (Linda Martini) apresenta o seu primeiro trabalho a solo, "Cajarana". 21:10 - Theatro Circo, Braga

Início do Festival dos Canais

Promovido pela Câmara Municipal de Aveiro e organizado pelo Teatro Aveirense, a edição deste ano decorre em vários locais da cidade - sempre com entrada livre.

Programa:

Estreia do espetáculo "A Mais Longa Sinopse" numa criação da Companhia do Jogo/AlbergAR-TE. 22:00 - Praça da República.

Cine-concerto "Surdina" - Tó Trips acompanha ao vivo o filme realizado por Rodrigo Areias. 22:30 - Conservatório de Música de Aveiro de Calouste Gulbenkian.

Estreias de Cinema

Estreiam hoje:

"Correr Por Um Sonho" - Drama/biografia realizada por Rachel Griffiths e protagonizada por Teresa Palmer, Sam Neill e Sullivan Stapleton.

"À Luz da Noite" - Romance realizado por David Wnendt, com a participação de Gillian Anderson, Jenny Slate e Jessica Hecht.

“The Operative - Agente Infiltrada" - Thriller realizado por Yuval Adler, com Diane Kruger, Martin Freeman e Cas Anvar nos papéis principais.

"O Espaço Entre Nós" - Drama de ação realizado por Alice Winocour, com Eva Green, Zélie Boulant e Matt Dillon nos principais papéis.

"Arkansas: Reis do Crime" - Drama/thriller realizado por Clark Duke, com Liam Hemsworth, Vince Vaughn, Clark Duke e John Malkovich nos papéis principais.

“O que arde" - Drama realizado por Oliver Laxe, com a participação de Amador Arias, Benedicta Sánchez e Inazio Abrao.