A Ajudaris, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) de caráter social e humanitário do Porto, vai entregar 100 livros nas pediatrias de oito hospitais portugueses, no âmbito o Dia Mundial da Criança, revelou à Lusa a presidente.

Segundo Rosa Mendes, a entrega dos livros está prevista para 03 de junho nos hospitais de Beja, Chaves, Vila Franca de Xira, Horta e Terceira, ambos nos Açores, Santarém, Abrantes, Setúbal, bem como em duas unidades de saúde familiar, uma em Vila do Conde e outra na Póvoa de Varzim. A dirigente daquela IPSS explicou que se trata de “livros com histórias criadas por outras crianças, em escolas e em associações, com temas ligados à sustentabilidade e à família, e em que se promove a literacia, a inclusão e a cidadania, com o apoio dos professores solidários”, descreveu. “Com este projeto, temos três objetivos: celebrar o Dia Mundial da Criança com a entrega de livros para as crianças que estão internadas, oferecer os marcadores, em formato origami, abrindo, assim, a oportunidade de voluntários e crianças descobrirem o animal escondido, e que elas se tornem coautores de histórias para o próximo livro da Ajudaris”, acrescentou. Para a operação de entrega dos 100 livros a IPSS lançou uma campanha de angariação de fundos online, esperando reunir os 1.653 euros necessários até ao final do mês. A campanha chama-se “Juntos a criar histórias felizes” e acontece no âmbito da coleção "Histórias da Ajudaris" (…) escrita por jovens autores de vários pontos do país e de comunidades portuguesas como a Suíça, Alemanha e São Tomé e Príncipe, entre outras”, lê-se na página da iniciativa.