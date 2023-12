Artistas da Islândia pediram um boicote ao concurso do próximo ano em Malmo, na Suécia, caso Israel não fosse impedido de participar depois do início do conflito em Gaza.

Além disso, o canal de televisão irlandês RTE também elaborou uma petição assinada por mais de 500 pessoas com exigências semelhantes.

No entanto, os organizadores da Eurovisão, a União Europeia de Radiodifusão (EBU), informaram o canal britânico Sky News que Israel vai fazer parte do concurso e que esta participação foi confirmada pela direção executiva.

Citada pelo canal, a organização do festival refere: “O Festival Eurovisão da Canção é uma competição para emissoras de serviço público de toda a Europa e do Médio Oriente. É uma competição para emissoras – não para governos – e a emissora pública israelita participa na competição há 50 anos”.

Sublinham ainda que a EBU é uma organização liderada por membros, chefiada por um conselho executivo, e estes concordaram que o canal KAN de Israel “cumpre todas as regras da competição e pode participar do concurso no próximo ano”.

A EBU disse ainda que está alinhada com os sindicatos e federações desportivas, que assumiram uma posição semelhante em relação a Israel, e que não cabe à organização fazer comparações entre guerra e conflito.

Recordando a exclusão da Rússia do concurso em 2022, a EBU sublinhou ao canal britânico que os órgãos dirigentes da organização decidiram o curso desta ação.

“O Festival Eurovisão da Canção continua a ser um evento não político que une públicos de todo o mundo através da música”, acrescentam.

Lembra-se que Noa Kirel, antigo soldado das Forças de Defesa de Israel (IDF), representou Israel no festival de 2023, em Liverpool e terminou em quarto lugar.

O Festival Eurovisão da Canção 2024 será a 68.ª edição da competição e vai realizar-se em Malmo, na Suécia, depois da vitória do país na edição de 2023 com a canção «Tattoo», de Loreen, que já venceu o festival duas vezes. As duas semifinais terão lugar nos dias 7 e 9 de maio, enquanto que a final acontece a 11 de maio.