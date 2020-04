Se na série britânica a mansão pertence à família aristocrática Crawley — no mundo de Fellowes esta pertence aos condes de Grantham, Robert e Cora, mas é habitado também pelas filhas Mary e Edith, e por todos aqueles que lá serviam —, na vida real o Castelo de Highclere pertence ao Conde e à Condessa de Carnarvon, estando na posse da família desde 1679.

Ora, acontece que a família Carnarvon organizou no dia 17 de abril um festim equivalente aos organizados naquele espaço nos anos 20 e 30, com direito a jazz e gin. No entanto, não foi evento apenas para os presentes; foi "aberto" aos convidados dos quatro cantos do mundo que quisessem juntar-se às festividades. Como? Assistindo a tudo a partir do Facebook, uma vez que Lady Carnarvon dirigiu um cocktail virtual. E, de acordo com a BBC, pelo menos 50.000 fãs assistiram à transmissão.

Em dias normais, nesta época do ano, o Castelo de Highclere estaria repleto de gente. Por volta de 1.200 pessoas estariam a vaguear pelos seus longos corredores e estariam a percorrer as suas espaçosas salas. Contudo, devido à pandemia, hoje os tempos são tudo menos típicos. E, por isso, esta mansão situada no condado de Hampshire está vazia, desprovida de visitantes ou turistas como qualquer outro museu ou monumento no Reino Unido. Por outras palavras, a eterna residência dos Crawley está fechada desde 23 de março.

No entanto, a Lady da casa (mansão) teve uma ideia: fazer um cocktail virtual para que as pessoas se pudessem juntar a si e ao seu marido, o 8º Conde de Carnarvon, para beberem gin! À emissora britânica, Lady Carnarvon disse que esperava que o evento, que ocorreu na biblioteca, tivesse dado para levantar o ânimo aos visitantes, visto que vivemos tempos muito peculiares.

"Pergunto-me se aqueles que viveram aqui durante a II Guerra Mundial também se interrogavam 'quando é que isto vai acabar'?", acrescentou.

À revista People, poucos dias antes, tinha dito que, juntamente com o marido, iria "contar histórias dos cocktails que aqui se deram nos anos 20 e 30, abrir algumas das receitas antigas e colocar música jazz de fundo". A intenção, disse, era ver se conseguiam "aproximar as pessoas".

Durante aquelas décadas, segundo Lady Carnarvon, o Príncipe George, Duque de Kent, foi um dos convidados regulares do castelo. Portanto, conta, queria trazer esse "glamour de volta".

Já sobre a bebida que dá título ao artigo, explica que o Highclere Castle Gin, o líquido espirituoso servido, é como o gin tradicional de Londres, mas que vai buscar o seu encanto à botânica disponível no castelo.

"Recuperámos as bagas de zimbro, pelo que não tivemos de o equilibrar tanto com o limão. [E] procurámos a laranja para realçar o sabor. É uma bebida bastante limpa, com um pouco de lavanda", diz.

Entre 2010 e 2015, durante seis temporadas, compostas por 52 episódios, a série Downton Abbey ganhou inúmeros prémios e os altos e baixos da família Crawley (e dos seus empregados) fizeram as delícias dos fãs. Em 2019, saiu o filme baseado no enredo original e que continuou onde a série tinha terminado.