De acordo com o coordenador do Comité Organizador Diocesano (COD) de Coimbra da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), Hugo Monteiro, este evento realiza-se na Praça da Canção, um espaço que batizaram de “Parque Alma Mater” e que será aberto a toda a comunidade.

“Promete ser um verdadeiro encontro multicultural, de alegria, de partilhas e de experiências novas””, referiu.

Durante a conferência de imprensa de apresentação deste festival, que decorreu hoje de manhã no Auditório do Instituto Universitário Justiça e Paz, em Coimbra, Hugo Monteiro realçou que marcarão presença peregrinos de 60 nacionalidades diferentes, de todos os continentes.

“Vai ser uma experiência para todos: voluntários, peregrinos e famílias. Teremos um palco principal e um palco mundo, para além de ocorrer outro concerto no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha”, acrescentou.

O “For God Shake Festival”, cujo nome nasceu do trocadilho “for God sake” (que na tradução para português significa por amor de Deus), faz parte da programação que o COD de Coimbra preparou para os “Dias nas Dioceses”, em jeito de preparação para a JMJ.

Entre as 14:00 e as 00:30 do dia 29 terão lugar atividades de caráter cultural, religioso e de convívio com a comunidade que, para além da celebração da Eucaristia, integra outros momentos de oração e introspeção, bem como música e animação.

No palco principal, a partir das 20:30, atuarão a Banda da Paróquia, Anaquim, Coimbra Gospel Choir e o Padre João Vaz e Banda JM, enquanto o palco mundo acolherá dezenas de grupos de várias nacionalidades.

Os “Dias nas Dioceses” no concelho de Coimbra decorrem de 26 a 31 de julho, tendo por objetivo a integração dos jovens de todo o mundo nas comunidades paroquiais.

São organizados pelo Comité Organizador Diocesano de Coimbra e contam com o apoio da Câmara Municipal de Coimbra.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

O primeiro encontro aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado, nos moldes atuais, por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).

A edição deste ano, que contará com a presença do Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia de covid-19.

O Papa Francisco foi a primeira pessoa a inscrever-se na JMJ Lisboa 2023, no dia 23 de outubro de 2022, no Vaticano.