Kevin Spacey, 62 anos, tinha sido formalmente acusado, a 13 de junho passado, de agressão sexual a três homens, entre os 30 e os 40 anos, e ficou em liberdade, porque a justiça considerou não haver risco de fuga, uma vez que colaborou com a polícia e na investigação.

Hoje o ator apresentou-se num tribunal, em Londres, onde se declarou inocente das acusações de crimes que terão sido cometidos entre 2005 e 2013, no Reino Unido. O julgamento deste caso foi marcado para 06 de junho de 2023.

A polícia de Londres tinha aberto uma investigação após receber queixas de agressões sexuais contra o ator, algumas das quais alegadamente cometidas na zona de Lambeth, onde se situa o teatro Old Vic, do qual foi diretor artístico entre 2004 e 2015.

Kevin Spacey, de 62 anos, já tinha sido visado em vários casos de agressão sexual e comportamento inapropriado em 2017, numa polémica que desencadeou denúncias com outras figuras do entretenimento e esteve na origem do movimento #MeToo.

Até então uma figura respeitada do cinema norte-americano e do teatro britânico, o ator, vencedor de dois Óscares, acabou despedido da série “House of Cards”, da plataforma Netflix, e retirado do filme “Todo o dinheiro do mundo”, de Ridley Scott.