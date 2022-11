O espetáculo está marcado para 19 de julho, no Hipódromo Manuel Possolo, e os bilhetes estarão à venda a partir das 11:00 de quarta-feira no 'site' do festival, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Presença assídua em palcos portugueses, a dupla formada por Erlend Oye e Eirik Glambek sobem ao palco do CoolJazz “para um concerto que viaja pela carreira dos dois guitarristas e vocalistas, trazendo a mística subtil que conquistou o público nacional”.

“Peace or Love”, editado no ano passado, é o álbum mais recente da dupla, “produzido ao longo de cinco anos, em cinco cidades diferentes”.

Esta é a quarta confirmação para a 18.ª edição do CoolJazz, que acontece no Hipódromo Manuel Possolo. A primeira foi Lionel Richie, que irá atuar no dia 08 de julho, a segunda, Norah Jones, que tem concerto marcado para 29 de julho, e a terceira os Snarky Puppy, que atuam em 20 de julho.

Cerca de 43 mil pessoas passaram pela 17.ª edição do festival Cool Jazz, que decorreu em julho em Cascais, e que incluiu concertos de John Legend, Paul Anka, Diana Krall, Jorge Ben Jor, Jordan Rakei, Miguel Araújo, Jéssica Pina, Moses Boyd, Mimi Fores e Tiago Nacarato.