Os norte-americanos Kiss atuam hoje no Estádio Municipal de Oeiras, 35 anos depois do primeiro e único concerto que deram em Portugal, com os também norte-americanos Megadeth a assegurarem a primeira parte do espetáculo.

Os Kiss estrearam-se ao vivo em Portugal a 11 de outubro de 1983, no extinto Pavilhão Dramático de Cascais, com um concerto que abriu com “Creatures of the Night” e encerrou, já em ‘encore’, com “Rock and Roll All Nite”, segundo a lista disponível na plataforma Setlist.

Formados na década de 1970, os Kiss estrearam-se ao vivo em nome próprio a 30 de janeiro de 1973 num bar em Nova Iorque, desde então já editaram 44 álbuns, tendo vendido mais de cem milhões de cópias em todo o mundo.

Já os Megadeth, de Dave Mustaine, voltam a Portugal sete anos depois da última atuação, que aconteceu com Slayer no então chamado Pavilhão Atlântico, em Lisboa. A banda lançou, em 2016, “Dystopia” e tinha planos para entrar em estúdio no final do ano passado.

O espetáculo a que a promotora Everything is New chamou “The Legends of Rock” repete-se na quarta-feira, mas com os alemães Scorpions, que têm sido presença assídua em Portugal, tendo tocado no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, em julho do ano passado.