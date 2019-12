O chefe da diplomacia kosovar, Behgjet Pacolli, foi o primeiro a dar a conhecer a decisão de boicotar a cerimónia de entrega do Nobel, marcada para hoje, em Estocolmo, anunciando que o embaixador do país não estará no evento, em protesto contra a escolha de um escritor que foi um “amigo e apoiante” das políticas do ex-líder sérvio.

A Albânia, que já fora instada pelo Kosovo a fazer o mesmo, juntou-se na segunda-feira a esta iniciativa, dando a saber que o seu embaixador na Suécia também boicotará a cerimónia de entrega do prémio a um escritor que é criticado pelas suas posições pró-sérvias e que é considerado um fanático do presidente sérvio, Slobodan Milosevic.

"Estando profundamente convencidos de que a justificação e o elogio dos crimes de guerra são um obstáculo ao espírito de reconciliação que deve prevalecer na região, ordenámos ao embaixador da Albânia na Suécia que boicotasse a cerimónia solene de entrega do Prémio Nobel de Literatura a Peter Handke”, disse o ministro de Relações Exteriores da Albânia, Gent Cakaj.

O responsável publicou na sua conta de Twitter que "qualquer recompensa para personalidades que negaram o genocídio, mesmo através de suas obras literárias, só reforça a tendência de fugir às responsabilidades históricas e relativizar o pesado fardo de crimes de guerra, limpeza étnica e genocídio".