Uma análise da biografia e de dois retratos do também engenheiro e arquiteto feita pelos médicos Davide Lazzeri e Carlo Rossi, publicada na revista académica da Real Sociedade de Medicina britânica, avança a hipótese de, ao contrário do que tem sido estabelecido por repetidos estudos ao longo de anos, Da Vinci ter sofrido um desmaio, que levou a um impacto suficiente para lhe causar a limitação da mão direita.

“Análises da biografia e de dois desenhos de Da Vinci parecem confirmar que ele sofreu uma doença na sua carreira tardia, que afetou a sua capacidade para segurar paletas e pincéis para pintar com a sua mão direita, apesar de não ter afetado a sua capacidade para desenhar com a mão esquerda”, pode ler-se nas conclusões do artigo.

Segundo uma pintura do século XVI de Leonardo da Vinci (1452-1519), “o impedimento da sua mão direita estaria provavelmente ligado a uma neuropatia ulnar pós-traumática e não a um acidente vascular, mesmo que um acontecimento cardiovascular possa ter estado na origem da sua morte”.

Os autores do texto, médicos em Roma e Pontedera, em Itália, recordam que a paralisia da mão direita de Da Vinci não esteve associada a uma perda de capacidade cognitiva, “o que pode explicar porque é que ele deixou numerosos quadros incompletos, incluindo a ‘Mona Lisa’, durante os últimos anos da sua carreira como pintor, enquanto continuou a ensinar e a desenhar”.