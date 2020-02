A banda de nu-metal, liderada por Fred Durst, marca assim o seu regresso a Portugal, depois de ter tocado em Lisboa em 2012. Esta será a sétima passagem dos autores de "Nookie" no nosso país, depois de se terem estreado no Festival do Ermal, em 2ooo.

Sendo uma das bandas mais conhecidas do estilo nu-metal, confluindo a sonoridade pesada do metal com o hip-hop, os Limp Bizkit estrearam-se nos álbuns em 1997 com "Three Dollar Bill, Y'all". Desde então, lançaram mais quatro discos, o último dos quais, "Gold Cobra", data de 2011.

A banda terá gravado um sexto longa-duração, entitulado "Stampede of the Disco Elephants", mas o seu lançamento tem sido sucessivamente adiado, não existindo ainda uma data para tal acontecer.

Os Limp Bizkit juntam-se assim a Iggy Pop nas confirmações do EDP Vilar de Mouros 2020.

Os passes gerais e os bilhetes para o EDP Vilar de Mouros 2020, que acontece no dia 27, 28 e 29 de Agosto, já estão disponíveis pelo preço de 80€ e 40€ euros e podem ser adquiridos nos locais habituais.